Екатеринбуржцы начали активно скупать олимпийскую символику

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

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Интерес к товарам с символикой Олимпийских игр резко возрос в Екатеринбурге — продажи коллекционных предметов на платформе «Авито» увеличились в полтора раза. Столь заметный всплеск платформа связывает с Олимпиадой-2024 в Париже и выходом сериала «Игры» о московской Олимпиаде-80.По данным «Авито», ностальгия по прошлым Олимпиадам, особенно тем, что проходили в России и СССР, привела к росту популярности товаров с олимпийской символикой. За последний месяц количество объявлений, связанных с Олимпиадами в Москве и Сочи, увеличилось на 7%, а продажи выросли на 56%. Коллекционные значки, фигурки и статуэтки с олимпийскими символами оказались особенно востребованными, увеличив свои продажи на 85%.Цены на такие предметы варьируются: значки с Олимпийским мишкой можно приобрести всего за 100 рублей, а ретро-чемодан с символикой Олимпиады-80 — за 45 000 рублей. Средняя стоимость предметов в этой категории составила 7 800 рублей. В числе популярных товаров также оказались сервизы, чашки и другая посуда с олимпийской символикой, спрос на которую вырос на 59%.Наибольший интерес у покупателей вызывают товары, связанные с Олимпиадой-80 — их продажи выросли на 38%. Вещи, посвященные Сочинской Олимпиаде, тоже пользуются спросом, хотя и менее активным — здесь рост составил 14%.