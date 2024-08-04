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Большинство екатеринбуржцев считают себя сторонниками здорового образа жизни

15.21 Воскресенье, 11 августа 2024
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Семь из десяти жителей Екатеринбурга заявляют, что придерживаются здорового образа жизни. Согласно опросу SuperJob, молодые люди до 34 лет более склонны считать себя ЗОЖниками, чем представители старшего поколения.

Исследование сервиса по поиску работы показало, что 72% экономически активных жителей Екатеринбурга считают себя сторонниками здорового образа жизни. Из них 21% полностью уверены в своем выборе, а 51% склоняются к такой позиции. Около 28% участников опроса признались, что их образ жизни далек от здорового: 5% уверены в этом, а 23% скорее сомневаются в своей приверженности ЗОЖ.

Интересно, что среди мужчин уверенных ЗОЖников оказалось больше (23%), чем среди женщин (19%). Молодежь до 34 лет чаще отмечала, что ведет здоровый образ жизни (26%), в то время как среди людей старше 45 лет таких оказалось только 17%. Среди самых убежденных приверженцев ЗОЖ больше всего инженеров, менеджеров по продажам, экономистов и учителей.

Для екатеринбуржцев здоровый образ жизни — это прежде всего занятия спортом, зарядка и физическая активность, что отметили 60% респондентов. Правильное питание также считается важной составляющей ЗОЖ для каждого второго участника опроса (54%). Важность отказа от вредных привычек подчеркнули 42% опрошенных, а такие аспекты, как соблюдение режима дня и поддержание позитивного настроя, оказались менее значимыми.

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Дарья Суродина © Вечерние ведомости


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20:25 С днём рождения поздравят старинную башню в Екатеринбурге
20:03 В Нижнем Тагиле снова не смогли начать рассмотрение дела мэра, устроившего своей семье отдых за счёт бюджета
19:44 Пожилая жительница Верхней Пышмы погибла под колёсами грузовика
19:22 Пенсионерке из Полевского заплатят компенсацию за упавшую на голову наледь
18:58 В Екатеринбурге планируют построить образовательный центр почти на полторы тысяч детей
18:28 Первую пятиэтажную школу сдали в Екатеринбурге
18:27 На дорогах Екатеринбурга за 7 прошедших месяцев получили травмы более 30 детей
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