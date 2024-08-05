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Monjaro стал лидером продаж среди автомобилей Geely в Свердловской области в 2024 году
Фото: Вечерние ведомости
По данным, предоставленным экспертами Авито Авто, премиальный кроссовер Geely Monjaro стал самой популярной моделью китайского автопроизводителя в Свердловской области за первое полугодие 2024 года.
Согласно анализу спроса и предложения на автомобили Geely, спрос на новые автомобили этого бренда в регионе увеличился в 3,7 раз, а предложение – в 5 раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Geely Monjaro возглавил список самых востребованных новых автомобилей в области с долей спроса 34,13%. Следом за ним идут Geely Coolray (20,73%) и Geely Emgrand (16,72%). На рынке автомобилей с пробегом Monjaro также лидирует, его доля в спросе составляет 23,65%.
Согласно анализу спроса и предложения на автомобили Geely, спрос на новые автомобили этого бренда в регионе увеличился в 3,7 раз, а предложение – в 5 раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Geely Monjaro возглавил список самых востребованных новых автомобилей в области с долей спроса 34,13%. Следом за ним идут Geely Coolray (20,73%) и Geely Emgrand (16,72%). На рынке автомобилей с пробегом Monjaro также лидирует, его доля в спросе составляет 23,65%.
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