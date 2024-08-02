Почти сутки ожидания: пассажиры застряли в Екатеринбурге

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

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Рейс авиакомпании S7 из Екатеринбурга в Новосибирск, который должен был отправиться еще вчера, задержан почти на сутки. Пассажиры вынуждены ожидать вылета уже более 20 часов.Изначально рейс S7-5018 планировался на 15:50 10 августа. Однако по данным Уральской транспортной прокуратуры, вылет был перенесен на 7:00 утра следующего дня. Но и это время оказалось недействительным: на табло аэропорта Кольцово рейс сначала передвинули на 11:35, а затем его объединили с рейсом S7-5020, который должен вылететь в 18:55.Причиной задержки стало позднее прибытие самолета, из-за чего 71 пассажиру пришлось ждать почти сутки. Для временного размещения людям предоставили номера в гостиницах «Азимут» и «Атлантик».