В Екатеринбурге вновь ожидаются дожди: прогноз на неделю

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

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С наступлением следующей недели в Екатеринбург вернутся ливни, обещая жителям города значительное изменение погодных условий. Об этом сообщил метеоролог Алексей Пулин, ведущий телеграм-канала «Погода в Екатеринбурге». По его словам, до конца воскресенья регион будет находиться под влиянием антициклона, удерживающего теплую и сухую погоду. Однако уже ночью ситуация начнет кардинально меняться.В понедельник, 12 августа, в юго-западные районы Свердловской области начнут заходить первые дожди, вызванные приближением атмосферного фронта. А во вторник, с выходом циклона на Урал, осадки охватят практически всю область. В некоторых районах возможны грозы, сопровождающиеся сильным ветром.Прогноз на ближайшие дни выглядит следующим образом:- Воскресенье, 11 августа: Переменная облачность, без осадков. Температура днем 18–20 °С.- Понедельник, 12 августа: Переменная облачность, к вечеру — слабый дождь. Ночью температура составит 9–11 °С, днем — 16–18 °С. Ветер южный, юго-восточный, 3–8 м/с.- Вторник, 13 августа: Облачно с прояснениями, днем возможен сильный дождь. Температура ночью 12–14 °С, днем — 18–20 °С. Ветер южной четверти, 4–9 м/с.