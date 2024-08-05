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В Екатеринбурге за неделю мошенники похитили 28 миллионов рублей
Фото: УМВД России г.Екатеринбург
В Екатеринбурге продолжается рост случаев дистанционного мошенничества. За последнюю неделю жертвы обмана лишились около 28 миллионов рублей. Об этом рассказала пресс-служба УМВД по Екатеринбургу.
Сегодня, 10 августа, представители УМВД, включая участковых, оперативные службы, кинологов, сотрудников Госавтоинспекции и других подразделений, провели масштабную информационную кампанию.
Как сообщает пресс-служба УМВД, несмотря на активные меры по информированию населения, мошенники продолжают находить новые способы завладеть деньгами доверчивых граждан. Так, на этой неделе одна из жительниц Екатеринбурга, менеджер уральского предприятия, потеряла почти 1,8 миллиона рублей, доверившись незнакомцу из интернета, который убедил её «инвестировать» средства в фальшивую криптобиржу.
Сегодня, 10 августа, представители УМВД, включая участковых, оперативные службы, кинологов, сотрудников Госавтоинспекции и других подразделений, провели масштабную информационную кампанию.
Подобные рейды очень важны и необходимы. Буквально каждый день доверчивые горожане, в том числе активные и трудоспособные люди с высшим образованием и благополучным социальным статусом, отдают миллионы рублей на счета прозорливых и циничных аферистов,
— сообщает ведомство
Как сообщает пресс-служба УМВД, несмотря на активные меры по информированию населения, мошенники продолжают находить новые способы завладеть деньгами доверчивых граждан. Так, на этой неделе одна из жительниц Екатеринбурга, менеджер уральского предприятия, потеряла почти 1,8 миллиона рублей, доверившись незнакомцу из интернета, который убедил её «инвестировать» средства в фальшивую криптобиржу.
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