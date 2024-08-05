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В Екатеринбурге за неделю мошенники похитили 28 миллионов рублей

21.09 Суббота, 10 августа 2024
Фото: УМВД России г.Екатеринбург
В Екатеринбурге продолжается рост случаев дистанционного мошенничества. За последнюю неделю жертвы обмана лишились около 28 миллионов рублей. Об этом рассказала пресс-служба УМВД по Екатеринбургу.

Сегодня, 10 августа, представители УМВД, включая участковых, оперативные службы, кинологов, сотрудников Госавтоинспекции и других подразделений, провели масштабную информационную кампанию.

Подобные рейды очень важны и необходимы. Буквально каждый день доверчивые горожане, в том числе активные и трудоспособные люди с высшим образованием и благополучным социальным статусом, отдают миллионы рублей на счета прозорливых и циничных аферистов,

— сообщает ведомство

Как сообщает пресс-служба УМВД, несмотря на активные меры по информированию населения, мошенники продолжают находить новые способы завладеть деньгами доверчивых граждан. Так, на этой неделе одна из жительниц Екатеринбурга, менеджер уральского предприятия, потеряла почти 1,8 миллиона рублей, доверившись незнакомцу из интернета, который убедил её «инвестировать» средства в фальшивую криптобиржу.

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Дарья Суродина © Вечерние ведомости


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15:45 Миру мур. О добрых новостях этой недели рассказывает кошка Майя, которая живёт в нашей редакции
15:30 В Екатеринбурге водитель умер за рулем
15:11 В Литературном квартале завершается благоустройство к Дню города в Екатеринбурге
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11:51 На Авито запустили кампанию #яПомогаю для поддержки жителей пострадавших регионов
10:53 В Нижнем Тагиле расследуют незаконную выдачу водительских прав мигрантам
10:42 «Ленин-путешественник» появился в Ревде на постаменте демонтированного памятника Ленину
21:19 Екатеринбуржец лишился машины из-за любви к «зелёному змию»
20:25 С днём рождения поздравят старинную башню в Екатеринбурге
20:03 В Нижнем Тагиле снова не смогли начать рассмотрение дела мэра, устроившего своей семье отдых за счёт бюджета
19:44 Пожилая жительница Верхней Пышмы погибла под колёсами грузовика
19:22 Пенсионерке из Полевского заплатят компенсацию за упавшую на голову наледь
18:58 В Екатеринбурге планируют построить образовательный центр почти на полторы тысяч детей
18:28 Первую пятиэтажную школу сдали в Екатеринбурге
18:27 На дорогах Екатеринбурга за 7 прошедших месяцев получили травмы более 30 детей
16:31 Глава СК взял под контроль ситуацию жителя Каменска-Уральского, страдающего от издевательств из-за инвалидности
16:20 В выходные свердловчан ожидают небольшие дожди
16:14 В Первоуральске Subaru протаранила двери продуктового магазина
16:05 В Екатеринбурге на месяц закроют участок улицы Онежской
15:53 Пикет против застройки места обнаружения останков последнего российского царя прошёл в Екатеринбурге
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