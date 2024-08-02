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Екатеринбургская группа «Курара» перенесла концерты на юге России
Фото: телеграм-канал «Курара»
Музыкальная группа «Курара» из Екатеринбурга вынуждена отложить часть своего российского тура. Об этом музыканты сообщили своим поклонникам в социальных сетях.
Концерты в Самаре, Саратове, Воронеже, Ростове-на-Дону, Краснодаре и Сочи, запланированные на ближайшие даты, не состоятся. Организаторы пообещали позднее объявить новые даты выступлений. В то же время концерты в Москве и родном Екатеринбурге пройдут в заявленные дни.
К сожалению, обстоятельства, на которые не могут повлиять ни мы, ни организаторы, ни вы, вынудили нас перенести концерты на юге страны,
— написали участники группы
Концерты в Самаре, Саратове, Воронеже, Ростове-на-Дону, Краснодаре и Сочи, запланированные на ближайшие даты, не состоятся. Организаторы пообещали позднее объявить новые даты выступлений. В то же время концерты в Москве и родном Екатеринбурге пройдут в заявленные дни.
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