Женщину с двумя детьми нашли после ночи поисков в Свердловской области





— сообщает отряд на своей странице в ВК Тётя и дети были доставлены в штаб и осмотрены. Найденные люди находились в удовлетворительном состоянии. Проведя ночь в сыром лесу, они очень замерзли, но от медицинской помощи отказались,

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

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Ночью 9 августа в Полевском городском округе 41-летняя женщина и двое её племянников, пяти и семи лет, заблудились в лесу, вынужденные провести там всю ночь в ожидании помощи. Об этом рассказал поисковый отряд «Прорыв».На помощь выдвинулись поисковые группы отряда «Прорыв», разделившись на два экипажа. Одни поисковики отправились вглубь леса на квадроцикле, другие осматривали территорию пешком. В зоне поисков уже работали сотрудники МЧС, полиция и родственники пропавших.На одном из лесных распутьях спасатели обнаружили следы, принадлежавшие, как позже оказалось, потерявшимся. Несмотря на сложность поиска в густом лесу, спасателям удалось выйти на связь с детьми, которые отозвались на голосовые сигналы. Через несколько часов, около шести утра, вся семья была найдена и доставлена в безопасное место.