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Женщину с двумя детьми нашли после ночи поисков в Свердловской области

19.15 Суббота, 10 августа 2024
Скриншот из видео: поисковый отряд «Прорыв»
Ночью 9 августа в Полевском городском округе 41-летняя женщина и двое её племянников, пяти и семи лет, заблудились в лесу, вынужденные провести там всю ночь в ожидании помощи. Об этом рассказал поисковый отряд «Прорыв».

На помощь выдвинулись поисковые группы отряда «Прорыв», разделившись на два экипажа. Одни поисковики отправились вглубь леса на квадроцикле, другие осматривали территорию пешком. В зоне поисков уже работали сотрудники МЧС, полиция и родственники пропавших.

На одном из лесных распутьях спасатели обнаружили следы, принадлежавшие, как позже оказалось, потерявшимся. Несмотря на сложность поиска в густом лесу, спасателям удалось выйти на связь с детьми, которые отозвались на голосовые сигналы. Через несколько часов, около шести утра, вся семья была найдена и доставлена в безопасное место.

Тётя и дети были доставлены в штаб и осмотрены. Найденные люди находились в удовлетворительном состоянии. Проведя ночь в сыром лесу, они очень замерзли, но от медицинской помощи отказались,

— сообщает отряд на своей странице в ВК


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Дарья Суродина © Вечерние ведомости


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15:11 В Литературном квартале завершается благоустройство к Дню города в Екатеринбурге
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20:03 В Нижнем Тагиле снова не смогли начать рассмотрение дела мэра, устроившего своей семье отдых за счёт бюджета
19:44 Пожилая жительница Верхней Пышмы погибла под колёсами грузовика
19:22 Пенсионерке из Полевского заплатят компенсацию за упавшую на голову наледь
18:58 В Екатеринбурге планируют построить образовательный центр почти на полторы тысяч детей
18:28 Первую пятиэтажную школу сдали в Екатеринбурге
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16:31 Глава СК взял под контроль ситуацию жителя Каменска-Уральского, страдающего от издевательств из-за инвалидности
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