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В Екатеринбурге перекроют движение из-за марафона «Европа-Азия»: изменения в работе общественного транспорта
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
11 августа в Екатеринбурге пройдет легкоатлетический марафон «Европа-Азия», который внесет значительные коррективы в движение городского транспорта. Трамваи, троллейбусы и автобусы будут курсировать по измененным маршрутам, чтобы освободить улицы для участников соревнования. Об этом сообщает информационный портал администрации города.
Как сообщает администрация города изменения в работе трамваев начнутся с 6 утра. На несколько часов будет перекрыто движение на центральных улицах, таких как проспект Ленина, улицы Татищева и Луначарского. Некоторые маршруты трамваев будут укорочены или изменят свое направление. Например, трамвай №2 будет следовать от станции «Эльмаш» через проспект Космонавтов до Верх-Исетского бульвара, а трамвай №6 — от станции «ЦПКиО» до улицы Халтурина через улицы Мичурина и Радищева.
Троллейбусы также будут курсировать по сокращенным маршрутам. С 6 до 9 утра движение будет ограничено на улицах Карла Либкнехта и Якова Свердлова. В это время троллейбус №26 будет следовать от станции «Коммунистическая» до Калининской, а троллейбус №37 — от станции «Уралобувь» через улицы Мира и Малышева до гостиницы «Центральная».
Не менее важные изменения коснутся и автобусных маршрутов. В промежутке с 6 до 13 часов автобусы, обслуживающие маршруты №24, 25 и 28, будут двигаться по альтернативным улицам, таким как Восточная, Репина и Белореченская.
Более подробно с изменениями маршрутов можно ознакомиться на сайте администрации города.
Как сообщает администрация города изменения в работе трамваев начнутся с 6 утра. На несколько часов будет перекрыто движение на центральных улицах, таких как проспект Ленина, улицы Татищева и Луначарского. Некоторые маршруты трамваев будут укорочены или изменят свое направление. Например, трамвай №2 будет следовать от станции «Эльмаш» через проспект Космонавтов до Верх-Исетского бульвара, а трамвай №6 — от станции «ЦПКиО» до улицы Халтурина через улицы Мичурина и Радищева.
Троллейбусы также будут курсировать по сокращенным маршрутам. С 6 до 9 утра движение будет ограничено на улицах Карла Либкнехта и Якова Свердлова. В это время троллейбус №26 будет следовать от станции «Коммунистическая» до Калининской, а троллейбус №37 — от станции «Уралобувь» через улицы Мира и Малышева до гостиницы «Центральная».
Не менее важные изменения коснутся и автобусных маршрутов. В промежутке с 6 до 13 часов автобусы, обслуживающие маршруты №24, 25 и 28, будут двигаться по альтернативным улицам, таким как Восточная, Репина и Белореченская.
Более подробно с изменениями маршрутов можно ознакомиться на сайте администрации города.
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