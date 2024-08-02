В Литературном квартале завершается благоустройство к Дню города в Екатеринбурге





— сообщает мэр у себя в телеграм-канале Ремонтные работы прошли максимально бережно, чтобы сохранить идентичность территории. При этом удалось раскрыть потенциал квартала как места отдыха. Изюминкой зелёного пространства стали ворота из каслинского литья,

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

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Литературный квартал в Екатеринбурге готовится вновь принять жителей и гостей города после масштабного благоустройства. Открытие обновленного пространства состоится 17 августа, как раз к празднованию Дня города.Как сообщает мэр Екатеринбурга Алексей Орлов в рамках благоустройства высажено более 30 тысяч деревьев, кустарников и многолетних растений. Установлены новые скамейки, освещение и система навигации, а также модернизированы тротуары и пешеходные дорожки. Для удобства маломобильных граждан оборудованы пандусы и тактильная гранитная плитка.