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В Заречном открылся новый эко-парк на набережной Белоярского водохранилища
Фото: телеграм-канал «Николай Смирнов»
В городе Заречный на набережной Белоярского водохранилища появился новый эко-парк. Этот проект появился из-за победы в Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в 2022 году.
Новая зона отдыха связала между собой набережную, обновленную в 2019 году, и Таховский бульвар, отмеченный в 2020 году в аналогичном конкурсе.
Новая зона отдыха связала между собой набережную, обновленную в 2019 году, и Таховский бульвар, отмеченный в 2020 году в аналогичном конкурсе.
В основе концепции парка лежит сохранение экосистемы городского леса и его связь с инфраструктурой города. Встречает гостей амфитеатр, на сцене которого будут проходить различные праздничные мероприятия. Юных посетителей парка на детской игровой площадке ждет увлекательный спортивно-игровой маршрут, разделенный по возрастным группам. В спортивно-игровой зоне можно оценить свои силы на площадке для воркаута, тренажерах и канате. Не забыли и про прогулочные маршруты и тихую зону с беседками для любителей спокойного отдыха. Техническая зона включает в себя парковку для автомобилей, комнату матери и ребенка, туалет, площадку для выгула собак,
— сообщает в своем телеграм-канале
министр энергетики и ЖКХ Свердловской области
Николай Смирнов
министр энергетики и ЖКХ Свердловской области
Николай Смирнов
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