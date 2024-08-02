В Заречном открылся новый эко-парк на набережной Белоярского водохранилища

— сообщает в своем телеграм-канале

министр энергетики и ЖКХ Свердловской области

Николай Смирнов



В основе концепции парка лежит сохранение экосистемы городского леса и его связь с инфраструктурой города. Встречает гостей амфитеатр, на сцене которого будут проходить различные праздничные мероприятия. Юных посетителей парка на детской игровой площадке ждет увлекательный спортивно-игровой маршрут, разделенный по возрастным группам. В спортивно-игровой зоне можно оценить свои силы на площадке для воркаута, тренажерах и канате. Не забыли и про прогулочные маршруты и тихую зону с беседками для любителей спокойного отдыха. Техническая зона включает в себя парковку для автомобилей, комнату матери и ребенка, туалет, площадку для выгула собак,