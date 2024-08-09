На Авито запустили кампанию #яПомогаю для поддержки жителей пострадавших регионов





— сообщили представители Авито Наша задача в этой кампании — дать возможность людям быстро помочь друг другу. География пользователей, которые могут оказать помощь жителям этих регионов — вся Россия. Сейчас наиболее востребованы предметы первой необходимости, средства гигиены, постельное белье, товары для детей, бытовая техника для пунктов временного размещения и товары для людей с ограниченными возможностями,

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

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Платформа Авито активировала гуманитарную акцию #яПомогаю, направленную на помощь жителям Липецкой, Брянской, Белгородской и Курской областей. В рамках кампании пользователи онлайн-платформы могут бесплатно отправлять вещи через сервис для пострадавших, а также получить компенсации за отмененные бронирования жилья.Для волонтеров Российского Красного Креста, координирующих помощь, доставка товаров с хэштегом #яПомогаю будет осуществляться бесплатно. В случае временного закрытия пунктов выдачи заказов, срок хранения посылок будет продлен. Помимо этого, Авито компенсирует отмененные брони арендодателям и арендаторам жилья в Курской области.На сайте платформы создан специальный раздел, где можно узнать, как присоединиться к кампании. Пользователи, желающие помочь, могут разместить объявления с необходимыми вещами и добавить хэштег #яПомогаю, чтобы предложения автоматически отображались в поиске.В рамках новой кампании также объявлен сбор ресурсов для добровольцев поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт». Отряду требуются рабочие ноутбуки, мобильные телефоны, топливо и машины для эвакуации, которые можно передать через специальный раздел на сайте.Кроме того, на платформе Авито предусмотрен возврат средств за отмененные бронирования жилья в Курской области в период с 7 по 18 августа, даже если наступил безвозвратный период. Арендодатели получат компенсации в виде бонусов, которые автоматически будут начислены в течение нескольких дней.