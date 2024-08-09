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«Ленин-путешественник» появился в Ревде на постаменте демонтированного памятника Ленину
Фото: Вечерние ведомости
Ленина с багажным чемоданом можно разглядеть на разрушенном постаменте, с которого в эту среду почти 10 часов снимали пятитонную скульптуру. Это – работа уличного художника a11c1ear.
Об эпопее с ревдинским Лениным, протестах КПРФ и несостоявшемся референдуме Вечерние ведомости [url=http://]писали в этой публикации[/url].
Ещё неизвестно, чем эта эпопея закончится – по некоторым данным, Ленин после реставрации «переедет» в другое место. Чемодан в таком случае обретёт дополнительный смысл.
Об эпопее с ревдинским Лениным, протестах КПРФ и несостоявшемся референдуме Вечерние ведомости [url=http://]писали в этой публикации[/url].
Ещё неизвестно, чем эта эпопея закончится – по некоторым данным, Ленин после реставрации «переедет» в другое место. Чемодан в таком случае обретёт дополнительный смысл.
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