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Екатеринбуржец лишился машины из-за любви к «зелёному змию»

21.19 Пятница, 9 августа 2024
Иллюстрация: Вечерние Ведомости
Суд в Екатеринбурге конфисковал машину у местного жителя за то, что тот полюбил кататься на ней пьяным. И это — не единственная кара, которая его постигла.

Пьяного водителя патрульные остановили в мае 2024 года в посёлке Арти. Помимо алкогольного опьянения за ним обнаружилось ещё одно нарушение — он не сумел предъявить сотрудникам ГИБДД ОМВД России «Артинский» водительские права. А вскоре выяснилось, что подобное нарушение у него не первое: в апреле текущего его уже штрафовали на 30 тысяч рублей за управлением транспортным средством в состоянии опьянения.

Новое дело рассматривалось Артинским районным судом. Учитывая рецидив, судья назначил екатеринбуржцу наказание в виде 300 часов обязательных работ, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на срок 2 года. А учитывая, что автомобиль, на котором он совершал нарушения ПДД, был мужчиной продан за 350 тысяч рублей, суд вынес решение о конфискации в доход государства денежной суммы, равнозначной стоимости автомобиля. Как уточняет прокуратура Свердловской области, приговор в законную силу пока не вступил.

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Антон Каптелов © Вечерние ведомости


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18:28 Первую пятиэтажную школу сдали в Екатеринбурге
18:27 На дорогах Екатеринбурга за 7 прошедших месяцев получили травмы более 30 детей
16:31 Глава СК взял под контроль ситуацию жителя Каменска-Уральского, страдающего от издевательств из-за инвалидности
16:20 В выходные свердловчан ожидают небольшие дожди
16:14 В Первоуральске Subaru протаранила двери продуктового магазина
16:05 В Екатеринбурге на месяц закроют участок улицы Онежской
15:53 Пикет против застройки места обнаружения останков последнего российского царя прошёл в Екатеринбурге
15:37 Екатеринбуржцы собирают гуманитарную помощь для жителей Курской области
15:26 В Новоуральске женщину укусила гадюка
15:07 Екатеринбург оказался на шестом месте среди городов с самым высоким экоиндексом
14:00 В Первоуральске неизвестный напал на ребёнка на самокате
13:51 Бастрыкин поручил проверить магазин в Екатеринбурге, где охранник избивает покупателей
13:03 Глава СК заинтересовался екатеринбургским детсадом, откуда самовольно ушла трёхлетняя малышка
12:39 В Екатеринбурге ищут потерпевших от компании друзей
12:06 Екатеринбуржцев предупреждают о перекрытии центральных улиц ради празднования Дня строителя
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