Екатеринбуржец лишился машины из-за любви к «зелёному змию»

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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Суд в Екатеринбурге конфисковал машину у местного жителя за то, что тот полюбил кататься на ней пьяным. И это — не единственная кара, которая его постигла.Пьяного водителя патрульные остановили в мае 2024 года в посёлке Арти. Помимо алкогольного опьянения за ним обнаружилось ещё одно нарушение — он не сумел предъявить сотрудникам ГИБДД ОМВД России «Артинский» водительские права. А вскоре выяснилось, что подобное нарушение у него не первое: в апреле текущего его уже штрафовали на 30 тысяч рублей за управлением транспортным средством в состоянии опьянения.Новое дело рассматривалось Артинским районным судом. Учитывая рецидив, судья назначил екатеринбуржцу наказание в виде 300 часов обязательных работ, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на срок 2 года. А учитывая, что автомобиль, на котором он совершал нарушения ПДД, был мужчиной продан за 350 тысяч рублей, суд вынес решение о конфискации в доход государства денежной суммы, равнозначной стоимости автомобиля. Как уточняет прокуратура Свердловской области, приговор в законную силу пока не вступил.