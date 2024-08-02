Пенсионерке из Полевского заплатят компенсацию за упавшую на голову наледь

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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Полевской городской суд удовлетворил иск местной прокуратуры, отстаивавшей интересы пожилой женщины, на которую минувшей зимой упала наледь. Признанная виновной в произошедшем управляющая компания должна выплатить женщине моральную компенсацию.Ушибы мягких тканей головы 78-летняя женщина получила 27 февраля 2024 года. Она шла по улице Коммунистической в родном Полевском, когда на неё сошла наледь с кровли многоквартирного дома. Благо, у происшествия были свидетели, которые вызвали потерпевшей «Скорую». А затем к делу подключился и прокурор города Полевского. Проведя проверку случившегося, он установил, что крышу злополучного здания долгое время не очищали от снега и наледи, и передал результаты проверки в суд с требованием взыскать с управляющей компании, в чьём ведомстве находится «обледеневший» дом, компенсацию морального вреда.Сегодня Свердловская областная прокуратура сообщила, что иск полевского прокурора судом удовлетворён. «Управляшку» обязали выплатить пенсионерке 50 тысяч рублей. Исполнение судебного акта находится на контроле прокуратуры города.