В Екатеринбурге планируют построить образовательный центр почти на полторы тысяч детей

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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Департамент архитектуры, градостроительства и регулирования земельных отношений Екатеринбурга утвердил проект нового образовательного центра. Если задумку осуществят, здание смогут посещать до 1375 детей одновременно.Новый образовательный центр планируют построить в Орджоникидзевском районе Екатеринбурга, между Тюльпановой улицей и улицей Полевой (это жилой район Уралмаш, неподалёку от Лебяжьего озера). Центр предложит программы как для школьников, так и для дошколят, но в основном он будет предназначен первым — для дошколят планируется всего 175 мест.Как отмечают на официальном портале Екатеринбург.РФ, территория образовательного центра будет разделена на три зоны: физкультурно-спортивную, хозяйственную и зону отдыха. Строительству четырёхэтажного строения будут предшествовать значительные изменения улицы Полевой — её планируется переустроить. На данный же момент он представляет из себя почти деревенскую улочку, которая резко меняет направление сразу в нескольких местах и тянется сначала параллельно проспекту Космонавтов, затем — параллельно старой железнодорожной колее на границе города и, наконец, сворачивает обратно вглубь Уралмаша.