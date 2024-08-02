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Первую пятиэтажную школу сдали в Екатеринбурге
Фото: телеграм-канал Алексея Орлова
В Екатеринбурге сдали первую школу высотой в пять этажей. Учебное заведение среднего образования, которому присвоили №133, построили в Академическом районе на улице Академика Ландау. Ранее пятиэтажных школ в Екатеринбурге не строилось, отмечают в мэрии.
Общая площадь здания – около 25 тысяч м², школа будет рассчитана на 1200 человек (50 классов). Сегодня школу показали мэру Екатеринбурга Алексею Орлову, а 1 сентября она уже должна открыть свои двери для учащихся. Предполагается, что школа сможет принять сразу 16 первых классов.
На строительство школьного здания потратили более 1,5 млрд рублей. В нём имеются столовая вместимостью 604 человека, актовый зал на 327 мест, футбольное поле с зоной для воркаута и целых три спортзала.
Общая площадь здания – около 25 тысяч м², школа будет рассчитана на 1200 человек (50 классов). Сегодня школу показали мэру Екатеринбурга Алексею Орлову, а 1 сентября она уже должна открыть свои двери для учащихся. Предполагается, что школа сможет принять сразу 16 первых классов.
На строительство школьного здания потратили более 1,5 млрд рублей. В нём имеются столовая вместимостью 604 человека, актовый зал на 327 мест, футбольное поле с зоной для воркаута и целых три спортзала.
Фото: телеграм-канал Алексея Орлова
Фото: телеграм-канал Алексея Орлова
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