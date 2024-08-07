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В выходные свердловчан ожидают небольшие дожди
Фото: Алевтина Трынова / Вечерние ведомости
В эти выходные в Свердловской области ожидаются небольшие дожди. Также синоптики предупреждают о тумане ночью и утром.
В субботу, 10 августа, в Свердловской области переменная облачность, небольшой дождь, ночью и утром местами туман. Ночью +6…+11°C, в горах и низинах до +3°C. Днём +16…+21°C. Ветер 2-7 м/сек.
В Екатеринбурге переменная облачность, без осадков. Ночью +8…+10°C, днём +17…+19°C. Ветер 2-7 м/сек.
В воскресенье, 11 августа, в регионе переменная облачность, кратковременный дождь. Ночью +7…+12°C, днём +16…+21°C. Ветер 1-6 м/сек.
В столице Урала переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью +9…+11°C, днём +18…+20°C. Ветер 1-6 м/сек.
Прогноз предоставлен ФГБУ «Уральское УГМС».
В субботу, 10 августа, в Свердловской области переменная облачность, небольшой дождь, ночью и утром местами туман. Ночью +6…+11°C, в горах и низинах до +3°C. Днём +16…+21°C. Ветер 2-7 м/сек.
В Екатеринбурге переменная облачность, без осадков. Ночью +8…+10°C, днём +17…+19°C. Ветер 2-7 м/сек.
В воскресенье, 11 августа, в регионе переменная облачность, кратковременный дождь. Ночью +7…+12°C, днём +16…+21°C. Ветер 1-6 м/сек.
В столице Урала переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью +9…+11°C, днём +18…+20°C. Ветер 1-6 м/сек.
Прогноз предоставлен ФГБУ «Уральское УГМС».
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