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В Екатеринбурге на месяц закроют участок улицы Онежской
Фото: Юлия Кольтенберг
В Екатеринбурге с 1 по 30 сентября перекроют часть улицы Онежской. Там будут перекладывать тепловые сети.
Работы будут вестись на участке от дома № 171 по улице Белинского до улицы Шатурской. На движение общественного транспорта перекрытие не повлияет. Объезжать перекрытый участок в мэрии предлагают по улицам Саввы Белых и Шатурской.
Информацию обо всех текущих и будущих дорожных работах можно найти на портале города.
Работы будут вестись на участке от дома № 171 по улице Белинского до улицы Шатурской. На движение общественного транспорта перекрытие не повлияет. Объезжать перекрытый участок в мэрии предлагают по улицам Саввы Белых и Шатурской.
Информацию обо всех текущих и будущих дорожных работах можно найти на портале города.
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