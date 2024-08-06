Екатеринбуржцы собирают гуманитарную помощь для жителей Курской области

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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В Екатеринбурге объявили сбор гуманитарной помощь для жителей Курской области. Сбор организует благотворительный фонд «Ника».Пункт приёма помощи открылся на улице Малышева, 31Д. Как помочь, можно узнать по телефонам: 8 (343) 227-30-02, 8 (912) 286-16-90. Также в Вечерним ведомостям сообщили, что помощь принимают и по другим адресам фонда в Екатеринбурге – Фабричная, 15 и Репина, 6.Кроме этого, в «Нике» готовы разместить несколько семей из Курской области, которые были вынуждены бежать из своих домов. Заявки принимают через официальную горячую линию фонда Ника – 88002228797.«Пока речь идёт о четырех семьях, но будем работать в этом направлении», – заверил вице-президент фонда Дмитрий Алешин.