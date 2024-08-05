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Екатеринбург оказался на шестом месте среди городов с самым высоким экоиндексом
Фото: Вечерние ведомости
Екатеринбург занял шестую строчку в рейтинге самых экологичных российских мегаполисов, который команда сервиса «2ГИС» составляла совместно с экспертами из Научного центра Smart Urban Nature РУДН.
Оценивания города, специалисты выставляли баллы за успехи в шести разных категориях. В итоге уральская столица смогла набрать 62,1 балла, получив:
– 14,2 балла – за количество велодорожек;
– 11,8 балла – за доступность парков;
– 10,3 балла – за экологичный транспорт и небольшие пробки;
– 9,5 балла – за экопрактики (в том числе раздельный сбор мусора);
– 8,4 балла – за самочувствие горожан;
– 8 баллов – за протяженность набережных и количество фонтанов.
Высокий балл в категории «велосипедов» столица Урала получила не просто так. Общая протяженность велодорожек в городе превысила 80 километров, в чем уступила только Москве и Санкт-Петербургу. Также Екатеринбург выделился своими парками, которые занимают, как посчитали эксперты, чуть больше половины площади города – свыше 600 квадратных километров. Вероятно, исследовали засчитали лес на окраинах города.
В пятёрке лидеров оказались Санкт-Петербург (80,6), Москва (78,1), Пермь (68,6), Казань (64) и Нижний Новгород (62,6). Всего в топ самых экологичных мегаполисов вошло 15 городов. На последней строчке Челябинск, у которого 43,3 балла.
Оценивания города, специалисты выставляли баллы за успехи в шести разных категориях. В итоге уральская столица смогла набрать 62,1 балла, получив:
– 14,2 балла – за количество велодорожек;
– 11,8 балла – за доступность парков;
– 10,3 балла – за экологичный транспорт и небольшие пробки;
– 9,5 балла – за экопрактики (в том числе раздельный сбор мусора);
– 8,4 балла – за самочувствие горожан;
– 8 баллов – за протяженность набережных и количество фонтанов.
Высокий балл в категории «велосипедов» столица Урала получила не просто так. Общая протяженность велодорожек в городе превысила 80 километров, в чем уступила только Москве и Санкт-Петербургу. Также Екатеринбург выделился своими парками, которые занимают, как посчитали эксперты, чуть больше половины площади города – свыше 600 квадратных километров. Вероятно, исследовали засчитали лес на окраинах города.
В пятёрке лидеров оказались Санкт-Петербург (80,6), Москва (78,1), Пермь (68,6), Казань (64) и Нижний Новгород (62,6). Всего в топ самых экологичных мегаполисов вошло 15 городов. На последней строчке Челябинск, у которого 43,3 балла.
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