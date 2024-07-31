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В Первоуральске неизвестный напал на ребёнка на самокате
Кадр из видео
В Первоуральске на площади Победы неизвестный мужчина напал на ребёнка, катавшегося у памятника на самокате.
На видео, опубликованном телеграм-каналом Ural Mas, видно, как мужчина бежит через площадь в сторону ребёнка, роняет его, а затем, предположительно, ударяет его.
По некоторым данным, мальчику 11 лет, а мужчине около 30.
Сообщается, что мужчину уже ищет полиция.
На видео, опубликованном телеграм-каналом Ural Mas, видно, как мужчина бежит через площадь в сторону ребёнка, роняет его, а затем, предположительно, ударяет его.
По некоторым данным, мальчику 11 лет, а мужчине около 30.
Сообщается, что мужчину уже ищет полиция.
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