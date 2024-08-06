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Бастрыкин поручил проверить магазин в Екатеринбурге, где охранник избивает покупателей
Фото: Владислав Постников
Глава следственного комитета поручил проверить магазин в Екатеринбурге, в котором охранник безосновательно бьет покупателей, и предоставить ему доклад.
«В социальных медиа сообщалось, что охранник продуктового магазина в Екатеринбурге регулярно применяет физическую силу к покупателям, в том числе несовершеннолетним. Обращения людей к руководству магазина и в правоохранительные органы остались без внимания», – говорится в сообщении Следкома.
Следственные органы свердловского СКР уже проводят проверку.
Ранее сообщалось, что охранник регулярно бил людей ногами и дубинкой, а также якобы душил детей. Так ли на самом деле установят компетентные органы.
«В социальных медиа сообщалось, что охранник продуктового магазина в Екатеринбурге регулярно применяет физическую силу к покупателям, в том числе несовершеннолетним. Обращения людей к руководству магазина и в правоохранительные органы остались без внимания», – говорится в сообщении Следкома.
Следственные органы свердловского СКР уже проводят проверку.
Ранее сообщалось, что охранник регулярно бил людей ногами и дубинкой, а также якобы душил детей. Так ли на самом деле установят компетентные органы.
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