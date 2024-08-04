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В Кушве сотрудники ДПС сняли с квадроциклов двух маленьких водителей
Фото: УГИБДД по Свердловской области
В Кушве сотрудники ДПС во вовремя патрулирования в частном секторе обнаружили двух мальчиков 9 и 10 лет на квадроциклах, которые явно не должны были на них кататься в силу юного возраста.
Полицейские остановили мальчиков и вызывали их родителей, на которых составили материалы по части 3 статьи 12.7 КоАП РФ за передачу права управления транспортом лицу, заведомо не имеющему на это права, а также по части 1 статьи 5.35 КоАП РФ за ненадлежащее воспитание. С родителями автоинспекторы также провели профилактическую беседу, а их квадроциклы отправили на спецстоянку.
«Госавтоинспекция напоминает взрослым о недопустимости передачи детям в управление источников повышенной опасности. Любой вид транспорта, оборудованный двигателем, требует специальных навыков вождения и знания правил, которых у детей нет. Поэтому не стоит подвергать опасности жизнь и здоровье детей из-за таких развлечений», – сообщили в областном УГИБДД.
Полицейские остановили мальчиков и вызывали их родителей, на которых составили материалы по части 3 статьи 12.7 КоАП РФ за передачу права управления транспортом лицу, заведомо не имеющему на это права, а также по части 1 статьи 5.35 КоАП РФ за ненадлежащее воспитание. С родителями автоинспекторы также провели профилактическую беседу, а их квадроциклы отправили на спецстоянку.
«Госавтоинспекция напоминает взрослым о недопустимости передачи детям в управление источников повышенной опасности. Любой вид транспорта, оборудованный двигателем, требует специальных навыков вождения и знания правил, которых у детей нет. Поэтому не стоит подвергать опасности жизнь и здоровье детей из-за таких развлечений», – сообщили в областном УГИБДД.
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