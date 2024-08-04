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В метро Екатеринбурга на станции «Машиностроителей» запланировали замену турникетов
Фото: Владислав Постников
Уже в этом месяце в Екатеринбургском метрополитене хотят заменить турникеты на станции «Машиностроителей». Поэтому пассажиров заранее предупреждают о возможных перекрытиях турникетов.
В ближайшие выходные, в ночь с 10 на 11 августа, планируется замена турникетов со стороны сходов № 4 (ул. Фронтовых Бригад) и № 6 (Уральский государственный педагогический университет). А в следующие, в ночь с 15 на 16 августа, хотят поменять турникеты со стороны схода № 2 (ул. Турбинная, завод имени М.И. Калинина).
«В связи с этим возможны частичные перекрытия турникетов и скопление пассажиров в кассовых залах станции. Также обращаем ваше внимание на то, что возможны сбои в работе оборудования», – сказали в метро.
В ближайшие выходные, в ночь с 10 на 11 августа, планируется замена турникетов со стороны сходов № 4 (ул. Фронтовых Бригад) и № 6 (Уральский государственный педагогический университет). А в следующие, в ночь с 15 на 16 августа, хотят поменять турникеты со стороны схода № 2 (ул. Турбинная, завод имени М.И. Калинина).
«В связи с этим возможны частичные перекрытия турникетов и скопление пассажиров в кассовых залах станции. Также обращаем ваше внимание на то, что возможны сбои в работе оборудования», – сказали в метро.
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