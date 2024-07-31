Новый путеводитель по Екатеринбургу Индустриальному раздадут в Башне на Плотинке

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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Из печати вышел новый путеводитель по индустриальному наследию Екатеринбурга. В справочное издание вошла информация о местных объектах промышленной архитектуры XVIII-XX веков.Путеводитель по промышленным архитектурным объектам уральской столицы выпустил Туристско-информационного центр Екатеринбурга. Активное участие в его создании принял исследователь истории Урала, политолог и основатель сообщества гидов «ЕКБгуляем» Дмитрий Москвин. В качестве иллюстративного материала взяты архивные фотографии Музея истории Екатеринбурга и Государственного архива Свердловской области. Среди «героев» путеводителя — горные заводы, Белая башня, электростанции и соцгородки советского периода.Самый простой и «халявный» способ стать обладателем нового путеводителя, это посетить в воскресенье, 11 августа, Водонапорную башню на Плотинке. Здесь издание будут раздавать бесплатно в честь Дня города.