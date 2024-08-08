В признанном родиной русского самовара селе под Красноуфимском улучшили сотовую связь

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Поддержать редакцию

В документально признанном «родиной первого русского самовара» селе Нижнеиргинское, которое находится в 40 километрах к северо-западу от Красноуфимска, обновили оборудование сотовой связи. Теперь весь населённый пункт и его достопримечательности покрыты устойчивым LTE-сигналом.Именно тут в 1730 году был основан Иргинский завод, который, благодаря сохранившимся документам Екатеринбургской таможни, впервые упоминается, как место производства «самовара медного лужёного заводского собственной работы». Заслуга таможни в том, что 7 февраля 1740 года её работниками был задержан местный житель Тимофей Пушников, который пытался вместе с мёдом и орехами провезти по запрещённой дороге 16-фунтовый самовар. Его обнаружили на демидовской пристани по наводке демидовских же людей, о чём и составили сохранившуюся до наших дней рукописную запись – она стала свидетельством о производстве первого русского самовара. И пусть не тот, но более поздние иргинские самовары можно увидеть в местном краеведческом музее.Существуют и другие свидетельства о производстве самоваров, но они появляются лишь спустя пять лет. Так, нам известно о производстве медных самоваров на демидовских заводах в Суксуне в 1745-м, и в Туле – в 1746-м.Иргинский краеведческий музей с самоварами не единственная достопримечательность села. Там также находится памятник Александру II, отменившему крепостное право в 1861 году. Он был возведен по инициативе и на деньги рабочих Нижнее-Иргинского завода.Кроме этого, в селе можно увидеть старинный чугунный набатный колокол на Козлячей горе и единственную на Урале, самую северную и самую восточнаю естественную популяцию дуба черешчатого. Нижнеиргинская дубрава является ландшафтным заказником и занимает площадь в 1176 гектаров.«Село Нижнеиргинское – одно из самых любопытных, в туристическом плане, мест Свердловской области. Вся история освоения Урала нашла в нём свои отголоски. Сюда в XVII веке в период раскола из центральной России бежали старообрядцы-кержаки, основав здесь русские поселения и создав оригинальную красноуфимскую школу иконописи. В своё время здесь работали железоделательный и медеплавильный заводы, фабрика медной посуды, кожевенное и бондарное производства. Здесь с цветами встречали и с проклятиями провожали Емельяна Пугачева, который угнал в своё войско до сотни мужиков, сжёг заводские постройки и спустил пруд. Намного раньше, чем во многих крупных городах, в 1922 году здесь появилась телефонная и телеграфная связь. А о том, что Нижнеиргинское является документально подтверждённой родиной русского самовара, совершенно незаслуженно умалчивают многие экскурсоводы. Очень надеемся, что появление в этом селе современной мобильной связи и высокоскоростного интернета поможет привлечь в Нижнеиргинское и туристов, и предпринимателей, и новых жителей», – рассказал директор экосистемы МТС в Свердловской области Андрей Елизаров