Возрастное ограничение 18+
Массовым грабежом обернулся рейд по мигрантам в Екатеринбурге
Скрины из видео: Е1, 66.ру
В екатеринбургском районе Новая Сортировка, одном из тех, где наиболее плотно проживают мигранты, силовики сегодня устроили рейд по выявлению нарушений миграционного законодательства. Однако мероприятие на улице Пехотинцев обернулось скандалом – после задержания торговцев (которые, по всей видимости, торговали на самодельных уличных прилавках незаконно) местные жители бросились присваивать оставленные без присмотра фрукты.
Ну как без присмотра – рядом находились сотрудники полиции, которые пассивно за этим наблюдали. А на замечания прохожих и журналистов заявляли, что «не видят грабежа», и что «заняты, занимаются иностранцами».
Спокойно на это смотрели и дружинники с нарукавными повязками «ДНД», более того, собирающие с прилавков фрукты женщины заявили журналистами, что именно «дружинники» им и разрешили это делать, объяснив это тем, что мигранты торговали незаконно.
Справедливости ради, нужно отметить, что один из «дружинников» всё же заявил при журналистах женщине, пытавшейся утащить ящик с персиками, что «ничего нельзя брать».
Считающийся близким к мэрии телеграм-канал «Екатеринбург. Главное» сообщил, что рейд планировалось начать по всем правилам, по закону и под протоколы в 11.30, но к тому моменту на улице Пехотинцев уже вовсю активничали представители «Русской общины» вместе с общественником Дмитрием Чукреевым. Со слов очевидцев, именно они разрешили местным жителям «грабить награбленное», – пишет канал.
– «Разрешили пенсионерам [забирать фрукты], сказали, что продавец убежал и не хочет пойти в армию», – сказала одна из местных жительницы журналистам 66.ru.
– «Тёлок надо угостить, понял, да, меня?», – заявил Е1 спешно собирающий сливы в пакет мужчина.
Мы попросили прокомментировать на предмет возможных нарушений закона видео адвоката Георгия Краснова:
Ну как без присмотра – рядом находились сотрудники полиции, которые пассивно за этим наблюдали. А на замечания прохожих и журналистов заявляли, что «не видят грабежа», и что «заняты, занимаются иностранцами».
Спокойно на это смотрели и дружинники с нарукавными повязками «ДНД», более того, собирающие с прилавков фрукты женщины заявили журналистами, что именно «дружинники» им и разрешили это делать, объяснив это тем, что мигранты торговали незаконно.
Справедливости ради, нужно отметить, что один из «дружинников» всё же заявил при журналистах женщине, пытавшейся утащить ящик с персиками, что «ничего нельзя брать».
Считающийся близким к мэрии телеграм-канал «Екатеринбург. Главное» сообщил, что рейд планировалось начать по всем правилам, по закону и под протоколы в 11.30, но к тому моменту на улице Пехотинцев уже вовсю активничали представители «Русской общины» вместе с общественником Дмитрием Чукреевым. Со слов очевидцев, именно они разрешили местным жителям «грабить награбленное», – пишет канал.
– «Разрешили пенсионерам [забирать фрукты], сказали, что продавец убежал и не хочет пойти в армию», – сказала одна из местных жительницы журналистам 66.ru.
– «Тёлок надо угостить, понял, да, меня?», – заявил Е1 спешно собирающий сливы в пакет мужчина.
Мы попросили прокомментировать на предмет возможных нарушений закона видео адвоката Георгия Краснова:
Согласно части 3 статьи 35 Конституции, никто не может быть лишён своего имущества иначе как по решению суда.
Сам по себе факт незаконной торговли не даёт право горожанам забирать у торговцев продукты и товары – это обыкновенный грабёж, варварское присвоение чужого.
Полиция безусловно должна следить, чтобы в городе не было несогласованных точек торговли и пресекать незаконное предпринимательство. Но одновременно полиция должна обеспечивать сохранность чужой собственности и пресекать совершение преступлений.
В этой ситуации поведение как горожан, так и полиции вызывает глубокое разочарование. С юридической точки зрения, здесь есть признаки грабежа и халатности.
Сам по себе факт незаконной торговли не даёт право горожанам забирать у торговцев продукты и товары – это обыкновенный грабёж, варварское присвоение чужого.
Полиция безусловно должна следить, чтобы в городе не было несогласованных точек торговли и пресекать незаконное предпринимательство. Но одновременно полиция должна обеспечивать сохранность чужой собственности и пресекать совершение преступлений.
В этой ситуации поведение как горожан, так и полиции вызывает глубокое разочарование. С юридической точки зрения, здесь есть признаки грабежа и халатности.
– сказал адвокат.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
На месяц закроют улицу Мусоргского в Екатеринбурге
06 августа 2024
06 августа 2024