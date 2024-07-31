Массовым грабежом обернулся рейд по мигрантам в Екатеринбурге

– сказал адвокат.

Согласно части 3 статьи 35 Конституции, никто не может быть лишён своего имущества иначе как по решению суда.Сам по себе факт незаконной торговли не даёт право горожанам забирать у торговцев продукты и товары – это обыкновенный грабёж, варварское присвоение чужого.Полиция безусловно должна следить, чтобы в городе не было несогласованных точек торговли и пресекать незаконное предпринимательство. Но одновременно полиция должна обеспечивать сохранность чужой собственности и пресекать совершение преступлений.В этой ситуации поведение как горожан, так и полиции вызывает глубокое разочарование. С юридической точки зрения, здесь есть признаки грабежа и халатности.