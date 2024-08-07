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После обнаружения иностранцев без трудовых патентов на производстве в Сысертском районе возбудили уголовное дело

15.19 Четверг, 8 августа 2024
Фото: прокуратура Свердловской области
В Свердловской области возбудили уголовное дело по статье об организации незаконной миграции после обнаружения в цеху одного из предприятий в Сысертском районе, где работали иностранцы, не имея при этом трудовых патентов.

Как рассказали в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, иностранцы работали в цехе, где фасовались и хранились продукты питания. На территории предприятия у них было общежитие, представляющее собой одноэтажное здание, где они жили в комнатах по 4-5 человек – на каждой двери были списки проживающих. У них также имелся санузел, душевая комната, комната для стирки и общая комната, где хранились вещи и можно было поесть.

У входа в общежития также была информация о графике дежурств, работы столовой и «рейтинг лучших и худших» комнат. Всего надзорным ведомством там был обнаружен 81 иностранный гражданин, из которых 68 подлежат выдворению.

По факту проведенной проверки предприятия прокуратура отправила материалы в органы полиции, по которым позже было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 322.1 УК РФ (организация незаконного въезда в Российскую Федерацию иностранных граждан или лиц без гражданства, их незаконного пребывания в Российской Федерации). Расследование сейчас находится на контроле прокуратуры.

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Юлия Медведева © Вечерние ведомости


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20:31 Почти 40 нарушителей отловили за день на улицах Екатеринбурга автоинспекторы
20:05 У Белинки сменился директор
19:28 Опубликован список запланированных ограничений движения в Свердловской области
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