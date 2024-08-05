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Прокуратура намерена проверить качество водоснабжения в Дегтярске
Фото: Владислав Постников
Прокуратура Ревды начала проверку качество водоснабжения в Дегтярске, где были проблемы с напором воды. Проблему всё же удалось решить, но не везде.
Как сообщили пресс-службе прокуратуры области, 4 августа из-за повреждения на водоводе в городе был снижен уровень подачи воды, но уже 6 августа после представления прокурора централизованная подача воды была восстановлена. Однако в некоторых домах проблема с водой осталась.
«В связи с поступлением сведений о ненадлежащем снабжении водой потребителей в отдельных домах прокуратурой продолжаются надзорные мероприятия, в ходе которых будет дана оценка полноте мер, принятых администрацией города и эксплуатирующей организацией», – говорится в сообщении ведомства.
Также сотрудник прокуратуры проследят за тем, чтобы нарушения были устранены быстро и чтобы население было обеспечено питьевой водой, пока ведутся ремонтные работы.
Как сообщили пресс-службе прокуратуры области, 4 августа из-за повреждения на водоводе в городе был снижен уровень подачи воды, но уже 6 августа после представления прокурора централизованная подача воды была восстановлена. Однако в некоторых домах проблема с водой осталась.
«В связи с поступлением сведений о ненадлежащем снабжении водой потребителей в отдельных домах прокуратурой продолжаются надзорные мероприятия, в ходе которых будет дана оценка полноте мер, принятых администрацией города и эксплуатирующей организацией», – говорится в сообщении ведомства.
Также сотрудник прокуратуры проследят за тем, чтобы нарушения были устранены быстро и чтобы население было обеспечено питьевой водой, пока ведутся ремонтные работы.
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