Возрастное ограничение 18+
Екатеринбургским фельдшерам пригрозили лишить премий из-за медленной работы
Фото: Владислав Постников
В медицинской среде продолжает сохраняться острый дефицит кадров. Нагрузка становится выше, а зарплаты остаются прежними. Однако сейчас екатеринбургским фельдшерам грозят санкциями по премированию из-за медленной работы.
Как сообщает телеграм-канал UralMash, сейчас в городской неотложке работает почти вдвое меньше бригад, чем нужно – около 70 вместо 120. Из-за этого нагрузка очень большая, и видимо поэтому «мотивировать» медработников решили штрафами и лишением премий. Теперь, как утверждается, бригадам установили нормативы: на вызовы только с осмотром дают 30 минут, с уколами, кардиограммами и другими процедурами – 48 минут. И если бригада скорой не успевает, грозят санкциями.
«Сотрудники говорят, что часто работают в одиночку и порой со сложными пациентами, да и заполнение бумажек тоже никто не отменял. С новыми дедлайнами они не согласны и написали жалобу в прокуратуру», – пишет ресурс.
Как сообщает телеграм-канал UralMash, сейчас в городской неотложке работает почти вдвое меньше бригад, чем нужно – около 70 вместо 120. Из-за этого нагрузка очень большая, и видимо поэтому «мотивировать» медработников решили штрафами и лишением премий. Теперь, как утверждается, бригадам установили нормативы: на вызовы только с осмотром дают 30 минут, с уколами, кардиограммами и другими процедурами – 48 минут. И если бригада скорой не успевает, грозят санкциями.
«Сотрудники говорят, что часто работают в одиночку и порой со сложными пациентами, да и заполнение бумажек тоже никто не отменял. С новыми дедлайнами они не согласны и написали жалобу в прокуратуру», – пишет ресурс.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
Екатеринбурженка три дня жила с трупом сожителя
05 августа 2024
05 августа 2024