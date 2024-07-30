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Екатеринбургский завод выплатил своему водителю 700 тысяч за производственную травму
Иллюстрация: Юлия Медведева
В Екатеринбурге местный завод выплатил своему работнику 700 тысяч рублей в качестве моральную компенсации за травму, которую он получил на работе в начале 2022 года.
Как рассказали в пресс-службе свердловской прокуратуры, мужчина, 1965 года рождения, с 2016 года работал на предприятии водителем, пока в январе 2022 года не получил травму, на 40% лишившую его профессиональной трудоспособности. В тот день после погрузки оборудования в машину он поднялся в кабину, откуда, поскользнувшись, упал, после чего его придавило к задней части автомашины автопогрузчиком.
В ходе проверки выяснилось, что несчастный случай можно было избежать, если бы погрузку оборудования кто-нибудь контролировал. В связи с этим надзорным ведомством в суд было направлено исковое заявление о взыскании с завода в пользу работника компенсации морального вреда в связи с травмированием при выполнении трудовых обязанностей.
«Чкаловский районный суд удовлетворил исковые требования прокуратуры, взыскав в пользу работника компенсацию морального вреда, причиненного вследствие тяжелого несчастного случая на производстве, в размере 700 тыс. рублей. Решение суда исполнено», – рассказали в пресс-службе ведомства.
Как рассказали в пресс-службе свердловской прокуратуры, мужчина, 1965 года рождения, с 2016 года работал на предприятии водителем, пока в январе 2022 года не получил травму, на 40% лишившую его профессиональной трудоспособности. В тот день после погрузки оборудования в машину он поднялся в кабину, откуда, поскользнувшись, упал, после чего его придавило к задней части автомашины автопогрузчиком.
В ходе проверки выяснилось, что несчастный случай можно было избежать, если бы погрузку оборудования кто-нибудь контролировал. В связи с этим надзорным ведомством в суд было направлено исковое заявление о взыскании с завода в пользу работника компенсации морального вреда в связи с травмированием при выполнении трудовых обязанностей.
«Чкаловский районный суд удовлетворил исковые требования прокуратуры, взыскав в пользу работника компенсацию морального вреда, причиненного вследствие тяжелого несчастного случая на производстве, в размере 700 тыс. рублей. Решение суда исполнено», – рассказали в пресс-службе ведомства.
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