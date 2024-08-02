Алексей Орлов пообещал Новокольцовскому детский сад и образовательный центр

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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В Новокольцовском микрорайоне Екатеринбурга хотят построить детский сад и образовательный центр для детей. Постановление об утверждении проекта межевания подписал глава города Алексей Орлов, сообщили в мэрии.Построить новые социальные объекты хотят в районе улицы Универсиады и Алексеевского бульвара вместе с жилыми домами, которые также предусматриваются проектом. Детский сад рассчитан 350 мест, а образовательный центр на 1500 учеников и 350 дошколят.Отмечается, что в этом году в уральской столицы должны достроить три школы: №300 на улице Рощинской, №133 в Академическом районе и школу на улице Советской.