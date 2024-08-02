Возрастное ограничение 18+
Алексей Орлов пообещал Новокольцовскому детский сад и образовательный центр
Иллюстрация: Юлия Медведева
В Новокольцовском микрорайоне Екатеринбурга хотят построить детский сад и образовательный центр для детей. Постановление об утверждении проекта межевания подписал глава города Алексей Орлов, сообщили в мэрии.
Построить новые социальные объекты хотят в районе улицы Универсиады и Алексеевского бульвара вместе с жилыми домами, которые также предусматриваются проектом. Детский сад рассчитан 350 мест, а образовательный центр на 1500 учеников и 350 дошколят.
Отмечается, что в этом году в уральской столицы должны достроить три школы: №300 на улице Рощинской, №133 в Академическом районе и школу на улице Советской.
Построить новые социальные объекты хотят в районе улицы Универсиады и Алексеевского бульвара вместе с жилыми домами, которые также предусматриваются проектом. Детский сад рассчитан 350 мест, а образовательный центр на 1500 учеников и 350 дошколят.
Отмечается, что в этом году в уральской столицы должны достроить три школы: №300 на улице Рощинской, №133 в Академическом районе и школу на улице Советской.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
Орлов запретил продажу алкоголя в центре Екатеринбурга в День строителя и День города
02 августа 2024
02 августа 2024