Возрастное ограничение 18+
Из-за тумана в Тюмени и Перми в Кольцово вынужденно сели три самолёта
Фото: Владислав Постников
Сегодня, 7 августа, утром на запасном аэродроме Кольцово вынуждено сели три борта, летевшие в Тюмень и Пермь, из-за густого тумана в пунктах назначения.
Причину вынужденной посадки назвали в пресс-службе Кольцово: «Сегодня рано утром к нам на запасной приходило три борта – из Антальи, Сочи и Москвы. Причина – метеоусловия в пунктах назначения: Тюмени и Перми».
На данный момент все самолёты, пережидавшие непогоду, уже вылетели из Кольцово.
Причину вынужденной посадки назвали в пресс-службе Кольцово: «Сегодня рано утром к нам на запасной приходило три борта – из Антальи, Сочи и Москвы. Причина – метеоусловия в пунктах назначения: Тюмени и Перми».
На данный момент все самолёты, пережидавшие непогоду, уже вылетели из Кольцово.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
Неуместная «шутка» привела к давке в Кольцово
06 августа 2024
06 августа 2024
Появились новые рейсы из Екатеринбурга на остров Хайнань
04 августа 2024
04 августа 2024