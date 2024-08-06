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Екатеринбуржцев приглашают расписать забор около железнодорожного вокзала
Фото: паблик-арт-программа «ЧО»
Команда паблик-арт-программы «ЧО» приглашает жителей Екатеринбурга в это воскресенье преобразить забор вдоль проспекта космонавтов, который находится рядом со сквером имени Джавахарлала Неру и недалеко от железнодорожного вокзала.
Горожанам предлагают оклеить забор гигантскими постерами-раскрасками, основанными на «морально-шинковательных досочках» Старика Б. У. Кашкина, а потом раскрасить их.
Встреча состоится в ближайшее воскресенье, 11 августа, в 12.00. Принять участие в преображении городского пространства можно бесплатно, зарегистрировавшись по ссылке.
Горожанам предлагают оклеить забор гигантскими постерами-раскрасками, основанными на «морально-шинковательных досочках» Старика Б. У. Кашкина, а потом раскрасить их.
«Мимо этого забора каждый день проезжают и стоят в пробке сотни машин. Команда "ЧО" верит, что водителям и пассажирам будет намного приятнее смотреть на раскрашенные постеры, чем на серое и запустевшее пространство»,
– рассказали организаторы творческой встречи.
Встреча состоится в ближайшее воскресенье, 11 августа, в 12.00. Принять участие в преображении городского пространства можно бесплатно, зарегистрировавшись по ссылке.
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