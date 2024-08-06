Екатеринбуржцев приглашают расписать забор около железнодорожного вокзала

– рассказали организаторы творческой встречи.

«Мимо этого забора каждый день проезжают и стоят в пробке сотни машин. Команда "ЧО" верит, что водителям и пассажирам будет намного приятнее смотреть на раскрашенные постеры, чем на серое и запустевшее пространство»,