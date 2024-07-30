В Екатеринбурге пропал 13-летний мальчик

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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В Екатеринбурге ищут 13-летнего Владимира Лялькова с Уралмаша. В последний раз он был с родными 4 августа, и с тех пор его никто не видел.Юноша ростом 168 сантиметров, худощавого телосложения, с серыми глазами и светло-русыми волосами. На момент пропажи был одет в светло-серую футболку, чёрные штаны «Адидас» с лампасами белого цвета, чёрные кеды, белую бейсболку и чёрный свитшот с белым рисунком. С собой у него была маленькая белая сумка через плечо с рисунками чёрного цвета. Из особых примет маленькая родинка на лице под правым глазом.Разыскивают ребёнка волонтёры поискового отряда «Прорыв» и сотрудники отдела полиции №15. Всех, кто может что-либо знать о местонахождении мальчика, просят звонить по номеру: +7 (343) 356-42-15 или «102», «112».