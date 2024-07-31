Екатеринбуржцы активно пофестивалят в поддержку бездомных животных

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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Очередной фестиваль «ЗооФрендли» пройдёт в Екатеринбурге в ближайшую субботу, 10 августа. Главной его «фишкой» традиционно станет знакомство собак и кошек, находящихся на попечении благотворительного фонда «ЗооЗащита» с потенциальными друзьями — людьми, готовых предоставить кров животному.Фестиваль «ЗооФрендли» пройдёт в МЕГА-парке и начнётся в субботний полдень. В течение четырёх часов детей и взрослых ждёт обширная программа с мастер-классами, выступлениями дрессированных животных и фотосессиями. На протяжении всего дня желающие смогут передавать для питомцев благотворительного фонда корма, поводки и ошейники, лекарства и игрушки. «ЗооЗащита» надеется воспользоваться большим скоплением людей для сбора подписей за гуманное решение вопроса с бездомными животными в городе и области (тема актуальная, учитывая, что на государственном уровне делаются попытки вернуть практику умерщвления хвостатых «бродяжек»).И, конечно, главное, ради чего затевался фестиваль «ЗооФрендли», это попытка найти для «ничейных» кошек и собак уютный дом и заботливых друзей. Для тех, кто возьмёт на себя заботу о ком-то из «брошенок», организаторы феста готовят полезные подарки.К слову, организаторам фестиваля нужны на субботу волонтёры с персональным автотранспортом. Необходимо перевозить собак и различное оборудование. Помощь можно предложить в WhatsApp по номеру 8 (912) 265-94-70.