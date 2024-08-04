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Почти шесть сотен водителей развозили пассажиров в Свердловской области незаконно
Фото: Госавтоинспекция Свердловской области
Госавтоинспекция по Свердловской области отчиталась об итогах проведённого в июле профилактического мероприятия «Нелегальный перевозчик». В ходе её почти шесть сотен водителей такси были отстранены от управления транспортом.
Профмероприятие «Нелегальный перевозчик» проводилось областной госавтоинспекцией совместно с Управлением по вопросам миграции с 22 по 31 июля текущего года. Цель мероприятия была двойная — выявить людей, нарушающих одновременно законы о перевозке пассажиров и миграционное законодательство. Для этого в разных населённых Свердловской области было проверено в общей сложности около двух с половиной тысяч автомобилистов. Итоги проверки получились тревожными: 625 человек привлекли к административной ответственности за нарушения ПДД, при этом 595 перевозили пассажиров, не имея на это специального разрешения.
Профмероприятие «Нелегальный перевозчик» проводилось областной госавтоинспекцией совместно с Управлением по вопросам миграции с 22 по 31 июля текущего года. Цель мероприятия была двойная — выявить людей, нарушающих одновременно законы о перевозке пассажиров и миграционное законодательство. Для этого в разных населённых Свердловской области было проверено в общей сложности около двух с половиной тысяч автомобилистов. Итоги проверки получились тревожными: 625 человек привлекли к административной ответственности за нарушения ПДД, при этом 595 перевозили пассажиров, не имея на это специального разрешения.
Госинспекторами технического надзора возбуждены 42 административных производства на водителей, управлявших транспортными средствами, эксплуатация которых запрещена. Почти 40 транспортных средств с помещены на специализированную стоянку. Два водителя такси отстранены от управления за пьяное вождение, — сообщает ведомство.
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