Почти шесть сотен водителей развозили пассажиров в Свердловской области незаконно

Госинспекторами технического надзора возбуждены 42 административных производства на водителей, управлявших транспортными средствами, эксплуатация которых запрещена. Почти 40 транспортных средств с помещены на специализированную стоянку. Два водителя такси отстранены от управления за пьяное вождение, — сообщает ведомство.

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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Госавтоинспекция по Свердловской области отчиталась об итогах проведённого в июле профилактического мероприятия «Нелегальный перевозчик». В ходе её почти шесть сотен водителей такси были отстранены от управления транспортом.Профмероприятие «Нелегальный перевозчик» проводилось областной госавтоинспекцией совместно с Управлением по вопросам миграции с 22 по 31 июля текущего года. Цель мероприятия была двойная — выявить людей, нарушающих одновременно законы о перевозке пассажиров и миграционное законодательство. Для этого в разных населённых Свердловской области было проверено в общей сложности около двух с половиной тысяч автомобилистов. Итоги проверки получились тревожными: 625 человек привлекли к административной ответственности за нарушения ПДД, при этом 595 перевозили пассажиров, не имея на это специального разрешения.