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Екатеринбургским ветеринарам пришлось спасать птичку от колокольчика
Фото: ветклиника ЗооСпец / t.me/zoospec_vet
Поучительной историей поделились зоодоктора екатеринбургской ветеринарной клиники «ЗооСпец». Недавно им пришлось спасать попугайчика породы корелла от игрушечного колокольчика.
Кореллу Изольду в клинику принесли с колокольчиком на клюве. Птичка зацепилась за любимую игрушку, да так крепко, что ни самой избавиться у неё не получилось, ни хозяева справиться не смогли. Понадобилась мини-операция, чтобы освободить клювик Изольду из металлического «капкана». После осмотра выяснилось, что клюв оказался немного повреждён, но без опасных последствий. Главное, что корелла смогла снова нормально пить и питаться.
Чему же учит эта история? Двум вещам. Во-первых, тому, что нужно очень внимательно относиться к выбору игрушек для своих питомцев, ведь любая, даже такая, казалось бы, безобидная вещица на деле может наделать бед. Во-вторых, всем владельцам птиц нужно запомнить адрес ветклиники «ЗооСпец» (улица Сулимова, 23) — ведь там всегда присутствует профессиональный орнитолог, который и анализы нужные проведёт, и лекарства нужные назначит, и операцию в случае необходимости проведёт. Далеко не каждая ветклиника в Екатеринбурге может похвастать тем, что имеет орнитолога в штате или хотя бы врача, который умеет обращаться с птицами.
Кореллу Изольду в клинику принесли с колокольчиком на клюве. Птичка зацепилась за любимую игрушку, да так крепко, что ни самой избавиться у неё не получилось, ни хозяева справиться не смогли. Понадобилась мини-операция, чтобы освободить клювик Изольду из металлического «капкана». После осмотра выяснилось, что клюв оказался немного повреждён, но без опасных последствий. Главное, что корелла смогла снова нормально пить и питаться.
Чему же учит эта история? Двум вещам. Во-первых, тому, что нужно очень внимательно относиться к выбору игрушек для своих питомцев, ведь любая, даже такая, казалось бы, безобидная вещица на деле может наделать бед. Во-вторых, всем владельцам птиц нужно запомнить адрес ветклиники «ЗооСпец» (улица Сулимова, 23) — ведь там всегда присутствует профессиональный орнитолог, который и анализы нужные проведёт, и лекарства нужные назначит, и операцию в случае необходимости проведёт. Далеко не каждая ветклиника в Екатеринбурге может похвастать тем, что имеет орнитолога в штате или хотя бы врача, который умеет обращаться с птицами.
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