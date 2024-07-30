В Екатеринбурге в поэтической баталии сойдутся 12 авторов

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Поддержать редакцию

В ближайшее воскресенье, 11 августа, у торгового центра «Мега» в Екатеринбурге пройдёт поэтическое сражение, в котором авторы в соревновательном формате зачитают свои лучшие тексты, а зрители определят победителей.Как рассказали Вечерним ведомостям организаторы грядущей баталии, такие поэтические слэмы проходят в уральской столице несколько раз в год, но эта встреча, с их слов, будет уникальной. В этот раз два литературных объединения, «Профсоюз Вобла» и «Голоса города», совместно с администрацией торгового центра решились на экспериментальный формат, в котором авторам придётся посоревноваться друг с другом в трёх турах.В первом туре поэты будут выступать с приглашенным композитором, который создаст музыкальное сопровождения под каждого из участников, отталкиваясь от настроений текстов и подачи поэтов. Во втором туре авторы будут зачитывать свои стихи под видеоряд из генеративного диджитал-арта, подготовленного поэтами заранее при помощи нейросетей. И в третьем туре авторы будут выступать без звукового или визуального сопровождения.Всего в поэтической баталии встретятся 12 приглашённых авторов-участников. Однако в финальный этап смогут пройти только трое. Из них зрители с помощью табличек будут выбирать победителя, а организаторы сложат баллы и на их основании подведут итоги.Вход на поэтический слэм свободный. Послушать стихи можно уже в это воскресенье в 16.00 в амфитеатре «Мега-парка».