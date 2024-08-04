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Свердловские «сибирские» косули заинтересовали учёных УрО РАН
Фото: Департамент информационной политики Свердловской области / све.рф
Сотрудники Института экологии растений и животных УрО РАН обратили внимание на то, что сибирские косули, обитающие в Свердловской области, крупнее тех, что живут в угодьях соседних регионов. Теперь учёные хотят изучить животных.
«Охотники, добывающие сибирских косуль по всей стране, неоднократно отмечали, что в Свердловской области часто встречаются экземпляры значительно крупнее, чем в угодьях даже соседних регионов. Это даёт учёным основания полагать, что в уральских лесах обитает особая форма сибирской косули», – сказал директор департамента по охране животного мира области Александр Кузнецов.
По его словам, детальное изучение животных также поспособствует увеличению численности их вида и может стать стимулом для развития организованного охотничьего туризма в регионе.
Однако первые результаты работы учёных можно будет увидеть лишь через год. Как объяснил доктор биологических наук Николай Корытин, работники института будут оценивать пищевую базу, изучать условия обитания этих животных и их материал, чтобы узнать, как они отличаются от косуль из других регионов. Это требует времени.
Согласно подсчётам специалистов, на сегодняшний день в области обитает 50,6 тысячи особей сибирских косуль.
«Охотники, добывающие сибирских косуль по всей стране, неоднократно отмечали, что в Свердловской области часто встречаются экземпляры значительно крупнее, чем в угодьях даже соседних регионов. Это даёт учёным основания полагать, что в уральских лесах обитает особая форма сибирской косули», – сказал директор департамента по охране животного мира области Александр Кузнецов.
По его словам, детальное изучение животных также поспособствует увеличению численности их вида и может стать стимулом для развития организованного охотничьего туризма в регионе.
Однако первые результаты работы учёных можно будет увидеть лишь через год. Как объяснил доктор биологических наук Николай Корытин, работники института будут оценивать пищевую базу, изучать условия обитания этих животных и их материал, чтобы узнать, как они отличаются от косуль из других регионов. Это требует времени.
Согласно подсчётам специалистов, на сегодняшний день в области обитает 50,6 тысячи особей сибирских косуль.
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