Свердловские «сибирские» косули заинтересовали учёных УрО РАН

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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Сотрудники Института экологии растений и животных УрО РАН обратили внимание на то, что сибирские косули, обитающие в Свердловской области, крупнее тех, что живут в угодьях соседних регионов. Теперь учёные хотят изучить животных.«Охотники, добывающие сибирских косуль по всей стране, неоднократно отмечали, что в Свердловской области часто встречаются экземпляры значительно крупнее, чем в угодьях даже соседних регионов. Это даёт учёным основания полагать, что в уральских лесах обитает особая форма сибирской косули», – сказал директор департамента по охране животного мира области Александр Кузнецов.По его словам, детальное изучение животных также поспособствует увеличению численности их вида и может стать стимулом для развития организованного охотничьего туризма в регионе.Однако первые результаты работы учёных можно будет увидеть лишь через год. Как объяснил доктор биологических наук Николай Корытин, работники института будут оценивать пищевую базу, изучать условия обитания этих животных и их материал, чтобы узнать, как они отличаются от косуль из других регионов. Это требует времени.Согласно подсчётам специалистов, на сегодняшний день в области обитает 50,6 тысячи особей сибирских косуль.