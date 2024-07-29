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Ученые УрФУ научились делать сплавы более устойчивыми к коррозии
Фото: Владислав Постников
Физики Уральского федерального университета, работавшие с учёными из Йенского университета, провели исследование, которое показало, что сплавы, полученные в условиях невесомости, более устойчивы к коррозии, чем те, что создавались на земле.
Как объяснили научные работники вуза, гравитация, влияет как на физические, так и на физические свойства материала, поэтому «земной» образец получился более плотным, чем сплав, созданный в невесомости, и имел лучшие характеристики по прочности, теплопроводности и электропроводности. Аналогичный сплав в условиях невесомости получался менее плотным, но более однородным и устойчивым в коррозии.
«Мы рассмотрели образование дендритов под воздействием внешних полей – электромагнитного и гравитационного, что позволило понять, как меняется микроструктура материала и как это сказывается на его химических и физических свойствах. Так, изменяя мощность полей или уменьшая её практически до нуля, как бывает, к примеру, в условиях микрогравитации на Международной космической станции, можно управлять дисперсностью дендритной микроструктуры при кристаллизации материалов, что и будет влиять на характеристики сплава в твердом состоянии», – пояснил руководитель лаборатории многомасштабного математического моделирования УрФУ Дмитрий Александров.
Результаты работы помогут создавать материалы с улучшенными свойствами для аэрокосмической и авиационной промышленности, а также для смартфонов, считают исследователи. Их выводы опубликовали в одном из ведущих мировых научных журналов Physics Reports.
Как объяснили научные работники вуза, гравитация, влияет как на физические, так и на физические свойства материала, поэтому «земной» образец получился более плотным, чем сплав, созданный в невесомости, и имел лучшие характеристики по прочности, теплопроводности и электропроводности. Аналогичный сплав в условиях невесомости получался менее плотным, но более однородным и устойчивым в коррозии.
«Мы рассмотрели образование дендритов под воздействием внешних полей – электромагнитного и гравитационного, что позволило понять, как меняется микроструктура материала и как это сказывается на его химических и физических свойствах. Так, изменяя мощность полей или уменьшая её практически до нуля, как бывает, к примеру, в условиях микрогравитации на Международной космической станции, можно управлять дисперсностью дендритной микроструктуры при кристаллизации материалов, что и будет влиять на характеристики сплава в твердом состоянии», – пояснил руководитель лаборатории многомасштабного математического моделирования УрФУ Дмитрий Александров.
Результаты работы помогут создавать материалы с улучшенными свойствами для аэрокосмической и авиационной промышленности, а также для смартфонов, считают исследователи. Их выводы опубликовали в одном из ведущих мировых научных журналов Physics Reports.
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