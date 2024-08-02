Власти Екатеринбурга пообещали запустить фонтан в Дендропарке ко дню города

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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Ко дню города обещали запустить фонтан в Дендропарке, который сейчас ремонтируется, власти Екатеринбурга. Торжественный запуск запланировали на 16 августа.Специалисты уже установили подсветку. Когда фонтан заработает, она будет включаться по вечерам и «окрашивать» строи воды разными цветами. Также известно, что сейчас специалисты занимаются установкой нового насоса и обеззараживающей станций, которая будет постоянно фильтровать воду. В администрации города касательно этого отметили, что это не означает, что в фонтане теперь можно будет купаться, и объяснили, что очистка воды необходима для того, чтобы сделать её безопаснее на случай, если кто-то в фонтан случайно упадёт.«Хотя фонтаны в Екатеринбурге чистят раз в неделю, из-за замкнутого цикла обращения вода в них неминуемо загрязняется и становится домом для патогенов», – добавили в мэрии.