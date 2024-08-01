На месяц закроют улицу Мусоргского в Екатеринбурге

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Поддержать редакцию

В Екатеринбурге на месяц перекроют движение на улице Мусоргского ради строительства ливневой канализации.Как сообщили Вечерним ведомостям в пресс-службе мэрии, ограничения будут действовать с 20 августа по 19 сентября в районе домов №36 и №38 по улице Мусоргского.Объезжать перекрытый участок предлагают по улицам Промысловой, Патриса Лумумбы, Газетной, переулкам Дизельному, Багратиона, Балакирева. На движении общественного транспорта перекрытие не скажется.