Свердловские спасатели предупреждают о сильном дожде 6 августа

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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Сегодня, 6 августа, в Свердловской области ожидается очень сильный дождь. О нём предупреждают в областном МЧС.«В период непогоды рекомендуем отказаться от отдыха на природе, и организации походов. Влажные, скользкие поверхности затрудняют и делают травмоопасным передвижение людей, во время дождя становятся проблематичными разведение и использование костра, полноценный отдых и питание», – советуют спасатели.В случае ЧП необходимо звонить в МЧС по телефону «101» или в экстренные службы по номеру «112».