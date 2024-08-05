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Свердловские спасатели предупреждают о сильном дожде 6 августа
Фото: Юлия Кольтенберг
Сегодня, 6 августа, в Свердловской области ожидается очень сильный дождь. О нём предупреждают в областном МЧС.
«В период непогоды рекомендуем отказаться от отдыха на природе, и организации походов. Влажные, скользкие поверхности затрудняют и делают травмоопасным передвижение людей, во время дождя становятся проблематичными разведение и использование костра, полноценный отдых и питание», – советуют спасатели.
В случае ЧП необходимо звонить в МЧС по телефону «101» или в экстренные службы по номеру «112».
«В период непогоды рекомендуем отказаться от отдыха на природе, и организации походов. Влажные, скользкие поверхности затрудняют и делают травмоопасным передвижение людей, во время дождя становятся проблематичными разведение и использование костра, полноценный отдых и питание», – советуют спасатели.
В случае ЧП необходимо звонить в МЧС по телефону «101» или в экстренные службы по номеру «112».
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