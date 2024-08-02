Кировградская спортшкола заплатит полмиллиона за травму ребёнка

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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Прошло рассмотрение апелляционных жалоб от обеих сторон в судебном споре о травме, полученной мальчиком в Горнолыжной спортивной школе Кировграда. Компенсацию пострадавшему и его родителям в итоге увеличили почти вдвое.Беда с семилетним кировградцем произошла во время занятий в МБУ «Горнолыжная спортивная школа». Всего в третье своё посещение, мальчик, катавшийся на роликах, упал и получил перелом. После обращения родителей пострадавшего с иском, Кировградский городской суд признал виновником случившего спортшколу, установив, в частности, что тренер слишком сильно затянула ботинок на ноге юного спортсмена. На решение повлияло и то обстоятельство, что за организацией признали ряд нарушений. В частности, допуск ребёнка на тренировки без полного пакета необходимых медицинских документов.Меж тем, решением суда остались недовольны не только ответчики, но и выигравшие процесс истцы. Их не устроила сумма моральной компенсации в размере 300 тысяч рублей. Ведь сами они при подаче иска требовали по одному миллиону рублей с тренера и с Горнолыжной спортшколы. В Свердловском областном суде согласились, что компенсация маловата и при рассмотрении апелляционной жалобы увеличили сумму почти вдвое — до полумиллиона. Соответственно, жалоба юрлица, не желавшего выплачивать и 300 тысяч, удовлетворена не была.