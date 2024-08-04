Питомцы екатеринбургского зооприюта съедают по 800 килограмм корма

В прошлом году мы смогли закупить корм по очень хорошей цене, на 350 тысяч. Это была наша «заначка». Когда наступали тяжёлые моменты, мы пользовались запасом и чувствовали себя спокойно и уверенно. В этом году нам поступило такое же предложение, но, естественно, корм уже подороже и объём меньше. В этом году необходимая сумма 240 тысяч. Мы будем очень благодарны всем, кто сможет помочь нам пополнить «кубышку», — обращаются к согражданам в «Кляксе».

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Антон Каптелов © Вечерние ведомости

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Основатели екатеринбургского приюта для больных и травмированных животных сегодня сообщили, сколько корма уходит в месяц, чтобы прокормить всех их многочисленных подопечных. Оказывается, нашедшие кров в «Кляксе» собачки и кошечки в среднем съедают по восемь сотен килограмм корма!Удивляться тут не приходится, ведь счёт собачкам и кошечкам, которых спасают, лечат и просто любят в «Кляксе» тоже идёт не на десятки даже, а на сотни. Но с этим связаны и большие расходы. Потянуть эту ношу помогают особые предложения продать корм по оптовым ценам и финансовые вливания граждан.Сделать свой вклад в кормление брошенных собак и хромоногих кисок можно по ниже указанным реквизитам: