Четверых из пострадавших при обрушении дома в Нижнем Тагиле готовят к вписке

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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Четверых пострадавших при обрушении дома в Нижнем Тагиле, чьё состояние не вызывает опасений, уже готовят к выписке. Ещё несколько пациентов также идут на поправку.Как рассказали в департаменте информационной политики Свердловской области, первых двух пациентов к выписке врачи Детской городской клинической больницы №9 Екатеринбурга. Ребята смогут вернуться домой, но будут наблюдаться у врачей по месту жительства. Из детской городской больницы Нижнего Тагила сегодня выписывают ещё одного юного пациента. Он тоже продолжит лечение амбулаторно. Четвёртым пациентом, которого выписывают, стала пациентка Городской больницы №1 Нижнего Тагила. Тяжёлых травм у неё нет, поэтому женщина уже готовится выписываться.Известно также, что ДГКБ №9 из отделения анестезиологии и реанимации в травматологическое отделение был переведён ребёнок с положительной динамикой. Кроме него в тяжёлом состоянии в этой больнице находится ещё один маленький пациент. Сейчас врачи прикладывают все усилия, чтобы спасти его жизнь.В Свердловской областной клинической больнице №1 постепенно идёт на поправку мужчина, который несколько часов просидел под завалами на корточках – из-за длительного обездвиживания у него был риск образования тромба. Его перевели в травматологическое отделение. В Центральной городской клинической больнице № 23 на текущий момент продолжают лечение трое доставленных силами ТЦМК пациентов. Пока лишь один из них из реанимации в травматологическое отделение. Состояние пациентки, находящейся в Демидовской больнице, оценивают как удовлетворительное.