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Глава СК потребовал возбудить уголовное дело на мужчину, пристававшего к 11-летней екатеринбурженке
Фото: Владислав Постников
Глава СК дал поручение исполняющему обязанности руководителя СУ СКР по Свердловской области возбудить уголовное дело на мужчину, который приставал к 11-летней жительнице Екатеринбурга.
По данным Следкома, это произошло в одном из дворов уральской столицы. От посягательств мужчины девочку спасли местные жительницы. В следственном комитете считают, что приставшим был уроженец одной из стран Средней Азии.
В областном СУ СКР уже начали проверку инцидента.
По данным Следкома, это произошло в одном из дворов уральской столицы. От посягательств мужчины девочку спасли местные жительницы. В следственном комитете считают, что приставшим был уроженец одной из стран Средней Азии.
В областном СУ СКР уже начали проверку инцидента.
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