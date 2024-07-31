Возрастное ограничение 18+

Пассажир поезда «Екатеринбург – Бокситы» сорвал стоп-кран, решив, что проехал остановку

14.29 Понедельник, 5 августа 2024
Фото: Владислав Постников
В минувшую пятницу, 2 августа, поезд, ехавший из Екатеринбурга в Бокситы, неожиданно остановился на перегоне «Лая – Баранчинская». Как оказалось, это произошло по вине пассажира, который подумал, что проехал свою остановку, и сорвал стоп-кран.

Как рассказали «Вечерним ведомостям» в УТ МВД по УрФО, инцидент на движение состава не повлиял. Поезд простоял всего три минуты, после чего продолжил следования и на все станции прибыл согласно расписанию. Однако для самого пассажира, остановившего состав, эта история не обошлась без последствий. На станции Гороблагодатская сотрудники транспортной безопасности, сопровождавшие электропоезд, передали его специалистам из линейного пункта полиции.

Нарушителем оказался 20-летний молодой человек из Екатеринбурга. Он объяснил полицейским, поему он дёрнул стоп-кран, после чего с ним побеседовали на тему того, в каких ситуациях можно срывать стоп-кран и в каких нельзя, пояснив, что пропущенная станция поводом для остановки поезда не является. Парня отпустили с протоколом по части 1 статьи 11.17 КоАП РФ «Нарушение правил поведения граждан на железнодорожном транспорте». За свой необдуманный поступок молодому человеку придётся заплатить штраф в размере двух тысяч рублей.



Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Юлия Медведева © Вечерние ведомости


Поддержать редакцию

Похожие материалы
На станции Екатеринбург-Сортировочный с рельс соскочил электропоезд
31 июля 2024
В Екатеринбурге перенесут трамвайную остановку «Сакко и Ванцетти»
29 июля 2024
Крупный пожар потушили в Екатеринбурге
02 августа 2024
Три человека погибли из-за падения автомобиля в овраг в уральском городе
29 июля 2024

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Платные парковки и повышение стоимости проезда. Замминистра транспорта озвучил условия для успешной реализации транспортной реформы

Общественный транспорт уже вовсю реформируют в Челябинске, а вот Екатеринбург только начинает этот путь – и городу, похоже, есть чему поучиться у соседей
Новости дня
  • Свердловская область
  • Россия и мир
  • Все новости
16:14 Сразу десять екатеринбуржцев стали жертвами телефонных мошенников в минувшие выходные
15:40 Четверых из пострадавших при обрушении дома в Нижнем Тагиле готовят к вписке
15:13 Глава СК потребовал возбудить уголовное дело на мужчину, пристававшего к 11-летней екатеринбурженке
14:55 Массовая драка произошла у 148-й школы в Екатеринбурге
14:46 Шалость подростков обернулась для жительницы Берёзовского потерей памяти
14:29 Пассажир поезда «Екатеринбург – Бокситы» сорвал стоп-кран, решив, что проехал остановку
13:43 В Свердловской области более чем на 80% вырос спрос на машины Haval
12:44 На подъезде к Екатеринбургу со стороны Челябинска проведут дорожные работы
12:12 Екатеринбурженка выжила после удара молнии
11:56 В Свердловской области объявили предупреждение из-за сильного дождя 5 августа
11:31 В Екатеринбурге школьники нашли труп на дне Шарташа
10:58 Работу сауны в Нижнем Тагиле, в которой отравились дети, приостановили
10:42 Екатеринбурженка три дня жила с трупом сожителя
10:27 В Верхней Пышме полицейские ничего не смогли сделать с крупным мужчиной, избившим человека
09:30 Дожди и грозы обещают синоптики с начала новой недели в Свердловской области
17:02 «Экосервис» лишился статуса регоператора: мусорный коллапс в Свердловской области стал причиной
17:01 Миру мур. О добрых новостях этой недели рассказывает кошка Майя, которая живёт в нашей редакции
16:19 Утро офисного работника в Екатеринбурге: что помогает настроиться на работу?
16:06 Появились новые рейсы из Екатеринбурга на остров Хайнань
15:53 В Нижнем Тагиле задержан подозреваемый в массовом повреждении автомобилей
14:40 В Свердловской области ожидаются грозы и дожди
12:36 Смертельное ДТП в Нижнем Тагиле: молодой водитель не справился с управлением
12:29 В Свердловской области 91 нарушитель ПДД остановлен за сутки
11:01 Нападение на школьника в Екатеринбурге: возбуждено уголовное дело о грабеже
10:43 Пострадавшим жителям Нижнего Тагила планируют увеличить единовременную выплату
10:28 В Екатеринбурге изменился адрес пункта оформления ДТП
Все новости Свердловской области
14:48 В Ревде «русская община» задержала человека и обвинила в связи с несовершеннолетней
19:21 Меркурий может скрывать под поверхностью слой алмазов толщиной 18 км
19:02 Венеция ограничивает число туристов в группах и запрещает мегафоны
17:54 Совет Федерации одобрил закон о режиме высылки мигрантов
17:20 В информационной системе судов Москвы произошел сбой
18:36 Во Владивостоке в водном комплексе обрушилась кровля
16:54 Bloomberg: Россия освободила Эвана Гершковича и Пола Уилана в рамках обмена осужденными
15:26 В Германии экоактивисты снова помешали работе аэропорта
15:10 В Кремле отказались комментировать возможный обмен заключенными
13:26 Maybach певицы МакSим продадут на аукционе
12:21 СМИ: готовится масштабный обмен заключенными из разных стран
18:09 Глава СКР поручил проверить новую набережную в Усмани
17:44 Ученые предположили, что из-за жары в Западной Африке и Южной Азии будет невозможно жить
17:24 Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело из-за нарушения прав жильцов в Санкт-Петербурге
17:11 Специалист «Фобос» рассказал, когда закончится магнитная буря в Москве
15:58 В РФ запретили продавать энергетики детям
15:21 Красноярского майора полиции, которая оскорбляла и унижала ребенка, отстранили от службы
13:55 В Киргизии ввели уголовное наказание за проституцию и разврат через вебкам-студии
13:11 В британском Саутпорте после убийства детей вспыхнули беспорядки, ранены 39 полицейских
19:26 Тайфун «Гаеми» затопил Манилу и перевернул нефтяной танкер
18:56 СМИ: более 87% Средиземного моря загрязнено микропластиком
18:30 Климатологи назвали самый жаркий день на планете за всю историю наблюдений
17:33 В Канаде из-за мощного лесного пожара эвакуированы тысячи жителей
16:44 В Скопине возбудили уголовное дело о краже железнодорожного моста
13:20 Песков назвал коэффициент рождаемости страшно низким для России
19:20 Из-за тайфуна на юго-востоке Китая эвакуировали свыше 156 тысяч человек
Все новости России и мира
16:14 Сразу десять екатеринбуржцев стали жертвами телефонных мошенников в минувшие выходные
15:40 Четверых из пострадавших при обрушении дома в Нижнем Тагиле готовят к вписке
15:13 Глава СК потребовал возбудить уголовное дело на мужчину, пристававшего к 11-летней екатеринбурженке
14:55 Массовая драка произошла у 148-й школы в Екатеринбурге
14:46 Шалость подростков обернулась для жительницы Берёзовского потерей памяти
14:29 Пассажир поезда «Екатеринбург – Бокситы» сорвал стоп-кран, решив, что проехал остановку
13:43 В Свердловской области более чем на 80% вырос спрос на машины Haval
12:44 На подъезде к Екатеринбургу со стороны Челябинска проведут дорожные работы
12:12 Екатеринбурженка выжила после удара молнии
11:56 В Свердловской области объявили предупреждение из-за сильного дождя 5 августа
11:31 В Екатеринбурге школьники нашли труп на дне Шарташа
10:58 Работу сауны в Нижнем Тагиле, в которой отравились дети, приостановили
10:42 Екатеринбурженка три дня жила с трупом сожителя
10:27 В Верхней Пышме полицейские ничего не смогли сделать с крупным мужчиной, избившим человека
10:16 В Главном управлении ФССП по Пермскому краю функционирует «телефон доверия»
09:30 Дожди и грозы обещают синоптики с начала новой недели в Свердловской области
17:02 «Экосервис» лишился статуса регоператора: мусорный коллапс в Свердловской области стал причиной
17:01 Миру мур. О добрых новостях этой недели рассказывает кошка Майя, которая живёт в нашей редакции
16:19 Утро офисного работника в Екатеринбурге: что помогает настроиться на работу?
16:06 Появились новые рейсы из Екатеринбурга на остров Хайнань
15:53 В Нижнем Тагиле задержан подозреваемый в массовом повреждении автомобилей
14:40 В Свердловской области ожидаются грозы и дожди
12:36 Смертельное ДТП в Нижнем Тагиле: молодой водитель не справился с управлением
12:29 В Свердловской области 91 нарушитель ПДД остановлен за сутки
11:01 Нападение на школьника в Екатеринбурге: возбуждено уголовное дело о грабеже
10:43 Пострадавшим жителям Нижнего Тагила планируют увеличить единовременную выплату
Все новости
Работая с этим сайтом, вы даете свое согласие на использование файлов cookies. Статистика использования сайта отправляется в Google и Yandex. Политика конфиденциальности
OK