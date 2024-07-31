Пассажир поезда «Екатеринбург – Бокситы» сорвал стоп-кран, решив, что проехал остановку

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

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В минувшую пятницу, 2 августа, поезд, ехавший из Екатеринбурга в Бокситы, неожиданно остановился на перегоне «Лая – Баранчинская». Как оказалось, это произошло по вине пассажира, который подумал, что проехал свою остановку, и сорвал стоп-кран.Как рассказали «Вечерним ведомостям» в УТ МВД по УрФО, инцидент на движение состава не повлиял. Поезд простоял всего три минуты, после чего продолжил следования и на все станции прибыл согласно расписанию. Однако для самого пассажира, остановившего состав, эта история не обошлась без последствий. На станции Гороблагодатская сотрудники транспортной безопасности, сопровождавшие электропоезд, передали его специалистам из линейного пункта полиции.Нарушителем оказался 20-летний молодой человек из Екатеринбурга. Он объяснил полицейским, поему он дёрнул стоп-кран, после чего с ним побеседовали на тему того, в каких ситуациях можно срывать стоп-кран и в каких нельзя, пояснив, что пропущенная станция поводом для остановки поезда не является. Парня отпустили с протоколом по части 1 статьи 11.17 КоАП РФ «Нарушение правил поведения граждан на железнодорожном транспорте». За свой необдуманный поступок молодому человеку придётся заплатить штраф в размере двух тысяч рублей.